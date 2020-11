Maltempo: codice rosso per Castellaneta Livello dei fiumi Lato e Bradano preoccupanti dalla scorsa notte (Di domenica 29 novembre 2020) codice rosso per il rischio idraulico. La situazione del fiume Lato, nel pomeriggio, ha destato ulteriore preoccupazione fra i territori di Castellaneta, Palagianello e Palagiano. Non meno rilevante la situazione del fiume Bradano che rappresenta il confine tra Puglia e Basilicata. Livello idrometrico di 3,79 metri alle otto di sera. Nell’ambito dell’allerta con validità fino a domani sera per l’intera Puglia proprio il tarantino è gravato da uno specifico segnale di allerta per rischio idraulico. Oggi a Laterza come a Ginosa sono stati registrati oltre 80 millimetri di pioggia. L'articolo Maltempo: codice rosso per Castellaneta <small ... Leggi su noinotizie (Di domenica 29 novembre 2020)per il rischio idraulico. La situazione del fiume, nel pomeriggio, ha destato ulteriore preoccupazione fra i territori di, Palagianello e Palagiano. Non meno rilevante la situazione del fiumeche rappresenta il confine tra Puglia e Basilicata.idrometrico di 3,79 metri alle otto di sera. Nell’ambito dell’allerta con validità fino a domani sera per l’intera Puglia proprio il tarantino è gravato da uno specifico segnale di allerta per rischio idraulico. Oggi a Laterza come a Ginosa sono stati registrati oltre 80 millimetri di pioggia. L'articoloper

Sette anni dopo quel maledetto 18 novembre 2013, quando il ciclone Cleopatra portò morte e distruzione con 19 vittime, la Sardegna piange altre vittime causate dal maltempo. Tre i morti, tutti a Bitti ...

Catania, tromba d’aria e maltempo: la conta dei danni

Notte da incubo per centinaia di catanesi che abitano la zona sud della città. Una tromba d'aria si è abbattuta poco prima delle 22 proprio mentre su Catania imperversava un fortissimo temporale. I da ...

