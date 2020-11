Lazzari: «Questa sconfitta ci darà forza per le prossime. A Dortmund per riscattarci» (Di domenica 29 novembre 2020) Manuel Lazzari ha parlato ai microfoni di Lazio Style Radio dopo la sconfitta contro l’Udinese: queste le sue parole La Lazio perde l’occasione di presentarsi tra le prime della classifica, perdendo per mano dell’Udinese sul campo dell’Olimpico. Ecco l’analisi di Lazzari a Lazio Style Radio: «Dispiace molto per la partita di oggi, è mancata la velocità nella manovra, l’Udinese si difende in undici,e abbiamo creato poche occasioni, girando poco la palla. Sono stati veloci a chiudersi dietro la palla e ripartire, sicuramente c’è un po’ di stanchezza ma non è un alibi. Non siamo riusciti a fare il nostro gioco e i primi due gol ci hanno spezzato le gambe. Sapevamo di dover fare una gran partita, dopo lo Zenit. Quest’anno il campionato è equilibrato, non c’è una favorita, tutte sono lì in alto e basta una vittoria per stare nei primi ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 29 novembre 2020) Manuelha parlato ai microfoni di Lazio Style Radio dopo lacontro l’Udinese: queste le sue parole La Lazio perde l’occasione di presentarsi tra le prime della classifica, perdendo per mano dell’Udinese sul campo dell’Olimpico. Ecco l’analisi dia Lazio Style Radio: «Dispiace molto per la partita di oggi, è mancata la velocità nella manovra, l’Udinese si difende in undici,e abbiamo creato poche occasioni, girando poco la palla. Sono stati veloci a chiudersi dietro la palla e ripartire, sicuramente c’è un po’ di stanchezza ma non è un alibi. Non siamo riusciti a fare il nostro gioco e i primi due gol ci hanno spezzato le gambe. Sapevamo di dover fare una gran partita, dopo lo Zenit. Quest’anno il campionato è equilibrato, non c’è una favorita, tutte sono lì in alto e basta una vittoria per stare nei primi ...

AzzolinaLucia : Oggi pomeriggio ho incontrato al @MIsocialTW David Lazzari, Presidente dell'Ordine degli Psicologi. Da mesi lavoria… - laziolibera : Lazzari: 'Quest'anno il campionato è molto equilibrato, basti vedere i risultati di ieri. Non c' una favorita. Bast… - lazzari_mets : Non so cosa guardare questa sera - P_Lazzari_81 : RT @LucaBizzarri: Ho come l’impressione che se davvero @mattiafeltri avesse voluto censurare le idee di @lauraboldrini le avrebbe lasciato… - lazzari_mets : Ma Dua Lipa questa sera è alle 21:30 vero? Perché io con i fusi orari -