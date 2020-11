Lazio, Lazzari: “Non ci sono alibi per il ko con l’Udinese. Ora reagiamo con il Borussia” (Di domenica 29 novembre 2020) Anche Manuel Lazzari si unisce al coro di delusione dei compagni e di mister Inzaghi dopo la caduta interna contro l'Udinese: "Dispiace molto per la partita di oggi, ci è mancata un po' di velocità nella manovra, l'Udinese si difendeva in 11 e ripartiva velocemente. Noi giravamo lentamente la palla, siamo riusciti a creare poche occasioni - spiega l'ex Spal a Lazio Style Channel - . C'era un po' di stanchezza ma questo non è un alibi". Lazzari esclude che i pensieri fossero già alla Champions: " Neanche il pensiero sulla Champions, perché venivamo da una vittoria contro lo Zenit e pensavamo solo alla gara di oggi. Siamo stati anche un po' sfortunati, i primi due gol ci hanno ammazzati.BORUSSIA - Lazzari sposta poi il mirino sulla gara di Champions: "Sicuramente il Dortmund vorrà riscattarsi, ma anche ... Leggi su itasportpress (Di domenica 29 novembre 2020) Anche Manuelsi unisce al coro di delusione dei compagni e di mister Inzaghi dopo la caduta interna contro l'Udinese: "Dispiace molto per la partita di oggi, ci è mancata un po' di velocità nella manovra, l'Udinese si difendeva in 11 e ripartiva velocemente. Noi giravamo lentamente la palla, siamo riusciti a creare poche occasioni - spiega l'ex Spal aStyle Channel - . C'era un po' di stanchezza ma questo non è un".esclude che i pensieri fossero già alla Champions: " Neanche il pensiero sulla Champions, perché venivamo da una vittoria contro lo Zenit e pensavamo solo alla gara di oggi. Siamo stati anche un po' sfortunati, i primi due gol ci hanno ammazzati.BORUSSIA -sposta poi il mirino sulla gara di Champions: "Sicuramente il Dortmund vorrà riscattarsi, ma anche ...

Ultime Notizie dalla rete : Lazio Lazzari Lazio, Lazzari: “Non ci sono alibi per il ko con l’Udinese. Ora reagiamo con il Borussia” ItaSportPress Lazio – Udinese: giornata no per i biancocelesti

Serie A: Lazio-Udinese 1-3

