Lazio delude e l’Udinese fa il colpo all’Olimpico (Di domenica 29 novembre 2020) Una Lazio deludente e forse anche stanca per l'impegno di Champions League cade in casa battuta dall'Udinese. Friulani passati all'Olimpico con il punteggio di 3-1. Decidono i gol di Arslan e Pussetto nel primo tempo, più quello di Forestieri nella ripresa, tutti dedicati a Maradona. Immobile (108 gol con la Lazio, secondo solitario nella classifica all time) riapre la partita ma senza dar vita alla rimonta. Inzaghi resta a quota 14 punti, scatto dell'Udinese di Gotti (anche lui out e col vice Cioffi in panchina) che sale a 10 ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di domenica 29 novembre 2020) Unante e forse anche stanca per l'impegno di Champions League cade in casa battuta dall'Udinese. Friulani passati all'Olimpico con il punteggio di 3-1. Decidono i gol di Arslan e Pussetto nel primo tempo, più quello di Forestieri nella ripresa, tutti dedicati a Maradona. Immobile (108 gol con la, secondo solitario nella classifica all time) riapre la partita ma senza dar vita alla rimonta. Inzaghi resta a quota 14 punti, scatto dell'Udinese di Gotti (anche lui out e col vice Cioffi in panchina) che sale a 10 ITA Sport Press.

ItaSportPress : Lazio delude e l'Udinese fa il colpo all'Olimpico - - Maggico7 : @DrBlackMrWhite1 @lardellav Non sono pochi ed è vero che rischia di perdere terreno.. Però su questo ripeto, è un c… - IMonco : @Isabell70410376 @LegaSalvini Spiace per lei ..lo so che la delude..ma nel Lazio sono incappato in un truffatore..c… - mascolo_mattia : La #Juve delude in campionato ma vince in #UCL , La #Lazio fa quello che deve fare in campionato ma sorprende in… -