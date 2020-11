Gf Vip | Tommaso Zorzi lo ammette in diretta | “Sono andato con delle ragazze”

Leggi su velvetgossip

(Di domenica 29 novembre 2020) I concorrenti di quest’edizione del Grande Fratello Vip non smettono mai di stupirci. E tra i favoriti del pubblico sembra esserci senza alcun dubbioche, nel corsopuntate, sta dimostrando un gran spirito e voglia di farsi conoscere. Ma prima di entrare nella casa più spiata d’Italia, l’influencer ha rilasciato un’intervista a Seconda Vita, il programma di Gabriele Parpiglia in onda su Real Time.ha così deciso di raccontarsi a cuore aperto, parlando soprattutto di come ha affrontato inizialmente la sua omosessualità. Ma vediamo nel dettaglio cosa ha rivelato. “Ho finto fino a 18 anni”: la confessione di, soprattutto all’interno del Grande Fratello Vip, non ha mai fatto ...