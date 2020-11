Gf Vip | Elisabetta Gregoraci Pierpaolo Pretelli e il ‘kamasutra soft’ che fa infuriare il Codacons

(Di lunedì 30 novembre 2020) . La famosa associazione a tutela dei consumatori, infatti, è furioso per le ‘posizioni’ inscenate da. Mentre il pubblico continua a chiedersi se alla fine tra i due concorrenti potrà sbocciare l’amore, l’associazione di consumatori ha inviato una richiesta scritta a Alfonso Signorini. Anche se finora la storia tranon è evoluta come molti avrebbero auspicato, alnon è sfuggito quanto fatto dai due concorrenti durante il gioco della bottiglia. L’ex moglie di Flavio Briatore, infatti, si era messa a cavalcioni sull’ex velino, mimando una posizione sessuale. Per questo motivo, a Nuovo, il presidente del, Carlo Rienzi, ...

Silvia50857864 : Guardate dove abbita la grecoracci Elisabetta Gregoraci altro che stando nella casa del Grande Fratello vip italiano - tempoweb : 'Non dormo più' Elisabetta #gregoraci in crisi Perché vuole abbandonare il #GFVip - GF_VIP_5 : CHI VUOI SALVARE? Votate qui?????????? - SaCe86 : #GFVip, Elisabetta Gregoraci a cavalcioni su Pretelli: poi la 'simulazione'. Terremoto a Mediaset, si scatena il ca… - Carmine24435123 : @GrandeFratello E un programma di gay il terzo e cristiano MANGIOGLIO altro che Grande Fratello VIP l'unico che ci… -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Elisabetta

Notte in bianco per Elisabetta Gregoraci in attesa di abbandonare il Grande Fratello Vip 5, il reality show di Canale 5. Elisabetta Gregoraci, nel ...Grande Fratello Vip, Dayane Mello abbandona la Casa? La decisione nei confronti di Rosalinda Cannavò per non alterare il suo percorso.