GF Vip 5 | la rivelazione di Tommaso Zorzi | “Sono stato a letto con delle donne”

Leggi su anticipazionitv

(Di domenica 29 novembre 2020) Torna in onda “Seconda Vita”, il programma di Gabriele Parpiglia in onda su Dplay Plus che racconta le vite di alcuni personaggi famosi. Ospite della prima puntata (ovviamente pre-registrata) è, amatissimo concorrente del Grande Fratello Vip 5. E il ragazzo, notoriamente omosessuale, ha fatto una scioccante: prima di fare outing, usciva conragazze per fingersi omosessuale e non essere bullizzato dai coetanei. Poi ha smesso di fingere, ed è a questo punto che è cominciata la sua seconda vita. “Da sempre sapevo di essere diverso, questa cosa non me la sono mai negata, non l’ho mai affossata. Sono andato con ragazze pur sapendo di non essere eterosessuale” ha spiegatoa Gabriele Parpiglia. “Ma sai, i ragazzini riescono ad essere veramente ...