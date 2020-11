«Euphoria», arriva su Sky lo speciale di raccordo con la seconda stagione (Di domenica 29 novembre 2020) Fan di Euphoria, è in arrivo una sorta di regalo di Natale anticipato su Sky. No, la seconda stagione della serie HBO è ancora lontana, ma a dicembre ci sarà un episodio speciale, intolato Troubles don't last always, che in italiano significa I guai (problemi) non durano per sempre. La puntata, la prima di due, servirà da raccordo tra la prima stagione, in onda nel 2019 e la seconda, che si spera possa essere trasmessa nel 2021. Euphoria, che di tutte le serie teen degli ultimi anni, è decisamente quella più solida, pur raccontando, letteralmente senza filtri di alcun genere, la Generazione Z tra le difficoltà dell'adolescenza e i suoi eccessi, la tossicodipendenza, il sesso e anche la violenza tra giovanissimi (e adulti, anche). La serie, ideata da ... Leggi su gqitalia (Di domenica 29 novembre 2020) Fan di, è in arrivo una sorta di regalo di Natale anticipato su Sky. No, ladella serie HBO è ancora lontana, ma a dicembre ci sarà un episodio, intolato Troubles don't last always, che in italiano significa I guai (problemi) non durano per sempre. La puntata, la prima di due, servirà datra la prima, in onda nel 2019 e la, che si spera possa essere trasmessa nel 2021., che di tutte le serie teen degli ultimi anni, è decisamente quella più solida, pur raccontando, letteralmente senza filtri di alcun genere, la Generazione Z tra le difficoltà dell'adolescenza e i suoi eccessi, la tossicodipendenza, il sesso e anche la violenza tra giovanissimi (e adulti, anche). La serie, ideata da ...

Il teen drama con Zendaya torna con un doppio appuntamento anche su Sky Atlantic e in streaming su NOW TV il prossimo 7 dicembre: le prime immagini condivise dalla protagonista.

Due nuovi episodi in arrivo per Euphoria, la serie prodotta dal rapper Drake. Il primo, uscirà il 6 dicembre. Intanto, l'attore della serie Lukas Gage, dopo la triste audizione, riceve il supporto di ...

Il teen drama con Zendaya torna con un doppio appuntamento anche su Sky Atlantic e in streaming su NOW TV il prossimo 7 dicembre: le prime immagini condivise dalla protagonista. Due nuovi episodi in arrivo per Euphoria, la serie prodotta dal rapper Drake. Il primo, uscirà il 6 dicembre. Intanto, l'attore della serie Lukas Gage, dopo la triste audizione, riceve il supporto di ...