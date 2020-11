Dzeko: “Il Napoli ha meritato di vincere. Non eravamo noi” (Di lunedì 30 novembre 2020) Dopo la sconfitta contro il Napoli al San Paolo, ai microfoni di Sky ha parlato l’attaccante giallorosso Dzeko. “Non è stata la nostra serata, non abbiamo fatto bene e dobbiamo saperlo. Dobbiamo dimenticare questa serata il più presto possibile. Se lo capiamo subito andrà bene, altrimenti… prima della partita eravamo troppo forti, ora sicuramente non siamo i peggiori al mondo, ma dobbiamo svegliarci. Il campionato è ancora lungo, dobbiamo imparare da questa sconfitta. Fino ad oggi abbiamo fatto abbastanza bene, a parte la partita persa a tavolino contro il Verona. Oggi ci aspettavamo di più ma non siamo stati proprio noi. Abbiamo fatto fatica dal primo minuto, perso troppi palloni, abbiamo fatto troppi errori. Adesso si giocherà ogni 3-4 giorni e dobbiamo tornare ad essere quelli di prima”. Vi manca di fare il passo in più? “Si dice ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 30 novembre 2020) Dopo la sconfitta contro ilal San Paolo, ai microfoni di Sky ha parlato l’attaccante giallorosso. “Non è stata la nostra serata, non abbiamo fatto bene e dobbiamo saperlo. Dobbiamo dimenticare questa serata il più presto possibile. Se lo capiamo subito andrà bene, altrimenti… prima della partitatroppo forti, ora sicuramente non siamo i peggiori al mondo, ma dobbiamo svegliarci. Il campionato è ancora lungo, dobbiamo imparare da questa sconfitta. Fino ad oggi abbiamo fatto abbastanza bene, a parte la partita persa a tavolino contro il Verona. Oggi ci aspettavamo di più ma non siamo stati proprio noi. Abbiamo fatto fatica dal primo minuto, perso troppi palloni, abbiamo fatto troppi errori. Adesso si giocherà ogni 3-4 giorni e dobbiamo tornare ad essere quelli di prima”. Vi manca di fare il passo in più? “Si dice ...

