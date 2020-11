Dpcm dicembre: spostamenti a Natale fra le Regioni. Quando scatta il divieto (Di domenica 29 novembre 2020) Sono giorni decisivi per il nuovo Dpcm Natale che entrerà in vigore il 4 dicembre e dovrebbe coprire tutto il periodo delle feste natalizie per frenare la seconda ondata del Coronavirus in Italia . ... Leggi su quotidiano (Di domenica 29 novembre 2020) Sono giorni decisivi per il nuovoche entrerà in vigore il 4e dovrebbe coprire tutto il periodo delle feste natalizie per frenare la seconda ondata del Coronavirus in Italia . ...

Corriere : ?? Il divieto di spostamento tra le Regioni, comprese quelle in fascia gialla, scatterà una settimana prima del Nata… - Corriere : ?? A Natale non si potrà raggiungere genitori o figli in altre Regioni - GianlucaVasto : Gli ultimi dpcm stanno funzionando, contiamo di arrivare a dicembre senza più zone rosse. A Natale l'attenzione dov… - AntonellaBat70 : Il gioco dell'oca alla terza casella salti un giro ???????????