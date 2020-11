Daniela Lucangeli | «Dai bimbi impariamo ad accendere la mente»

Leggi su iodonna

(Di domenica 29 novembre 2020) «Siamo tutti in fondo bambini un po’ malconci: perché siamo abitati dallae quando ci accadono le cose interiori le subiamo. E invece vorremmo solo essere visti davvero»: quando inizia a parlare così, non c’è interlocutore, pubblico, platea, che non rimanga ipnotizzato ad ascoltarla. Perché, prorettrice dell’Università di Padova, professoressa di psicologia e sviluppo dell’educazione, scienziata e ricercatrice che tiene corsi e conferenze per educatori, e promotrice di un modello sperimentale di asilo nido e scuola dell’infanzia, è questo: cuore e, analisi e sensibilità, pragmatismo e sguardo aperto. Anzi, acceso: come il titolo del suo ultimo libro, Aaccesa (Mondadori). Aaccesa. Crescere e far crescere. Di...