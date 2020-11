‘Andare per la Roma dei Papi’, la guida su una città con due singolari vicini di casa (Di domenica 29 novembre 2020) Chi lo avrebbe mai detto che due Papi sarebbero stati vicini di casa. Per giunta in Vaticano. Eppure è ciò che ormai da sette anni, ovvero dal 2013, succede quotidianamente all’interno dello Stato più piccolo del mondo. Francesco, il Papa regnante, vive in un bilocale nell’ormai sua famosa residenza casa Santa Marta, l’albergo fatto costruire da San Giovanni Paolo II per ospitare i cardinali elettori durante il conclave. Benedetto XVI, il Papa emerito, vive nel Monastero Mater Ecclesiae, all’interno dei Giardini Vaticani, con il suo fedelissimo segretario, monsignor Georg Gänswein, che è anche prefetto della casa Pontificia, e le Memores che curano l’abitazione. A riflettere anche sulla singolarissima vicinanza di casa tra il Pontefice regnante e quello emerito è il volume Andare per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 29 novembre 2020) Chi lo avrebbe mai detto che due Papi sarebbero statidi. Per giunta in Vaticano. Eppure è ciò che ormai da sette anni, ovvero dal 2013, succede quotidianamente all’interno dello Stato più piccolo del mondo. Francesco, il Papa regnante, vive in un bilocale nell’ormai sua famosa residenzaSanta Marta, l’albergo fatto costruire da San Giovanni Paolo II per ospitare i cardinali elettori durante il conclave. Benedetto XVI, il Papa emerito, vive nel Monastero Mater Ecclesiae, all’interno dei Giardini Vaticani, con il suo fedelissimo segretario, monsignor Georg Gänswein, che è anche prefetto dellaPontificia, e le Memores che curano l’abitazione. A riflettere anche sullassima vicinanza ditra il Pontefice regnante e quello emerito è il volume Andare per ...

