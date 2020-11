“Tredicesima 2020 più leggera causa Covid”

(Di sabato 28 novembre 2020) Roma, 28 nov. (Adnkronos) - Il coronavirus colpisce anche la, che sarà più. Nei prossimi giorni sarà la stragrande maggioranza dei pensionati a ricevere lamensilità sul proprio conto corrente. Nel giro di qualche settimana verrà poi erogata anche ai dipendenti privati e a quelli pubblici. Complessivamente quest'anno arriverà nei portafogli di 16 milioni di pensionati e di 18 milioni di lavoratori dipendenti. L'importo complessivo di queste 34 milioni di gratifiche natalizie ammonterà a 30 miliardi di euro, 3 miliardi in meno rispetto alla somma pagata l'anno scorso. A calcolarlo è l'Ufficio studi della Cgia di Mestre. “Il, purtroppo, ha alleggerito le tredicesime di tanti dipendenti del settore privato. Dall'inizio dell'emergenza, infatti, almeno 6,6 milioni ...

