Tra il Black Friday e il Cyber Monday 2020 Amazon e Mediaworld, ancora offerte irripetibili (Di sabato 28 novembre 2020) ancora storditi dalla valanga di offerte per il Black Friday di ieri 27 novembre, non bisogna dimenticare che il Cyber Monday 2020 sarà di scena tra soli 2 giorni ossia lunedì 30 novembre. Le promozione saranno protagoniste sia su Amazon ma anche presso le catene di elettronica come Mediaworld. Le possibilità di risparmiare soprattutto su prodotti di elettronica dureranno ancora per svariate ore, meglio dunque prepararsi per cercare di approfittarne nel migliore dei modi. La lunga settimana di offerte Black Friday su Amazon non si concluderà nella giornata di domani, domenica 29 novembre ma appunto lunedì 30 novembre. Il Cyber ... Leggi su optimagazine (Di sabato 28 novembre 2020)storditi dalla valanga diper ildi ieri 27 novembre, non bisogna dimenticare che ilsarà di scena tra soli 2 giorni ossia lunedì 30 novembre. Le promozione saranno protagoniste sia suma anche presso le catene di elettronica come. Le possibilità di risparmiare soprattutto su prodotti di elettronica durerannoper svariate ore, meglio dunque prepararsi per cercare di approfittarne nel migliore dei modi. La lunga settimana disunon si concluderà nella giornata di domani, domenica 29 novembre ma appunto lunedì 30 novembre. Il...

wordweb81 : Tra il #BlackFriday e il #CyberMonday2020 Amazon e Mediaworld, ancora offerte irripetibili - bandreabis : RT @blvckgnr: Le compagnie aeree la devono finire di mandarmi le offerte per il black friday dato che non so nemmeno tra quanto potrò viagg… - CaputoItalo : Daniela Pispico per I Quaderni del Bardo Edizioni : Roma, il Black Friday a via del Corso tra shopping... - alessita_1994 : Sono tra le poche che non ha fatto il regalo di Natale con il Black Friday. #28novembre - jackthepluk : @Signorasinasce Buongiorno Anto, tra un po arriva, era impegnato con il 'black friday'... ?? -