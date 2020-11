The Bourne Legacy, lo spin off con Jeremy Renner, trama, cast e curiosità (Di sabato 28 novembre 2020) Serata thriller su Rete 4 sabato 28 novembre: alle 21.15 va in onda The Bourne Legacy, quarto film della saga dedicata a Bourne diretto nel 2012 da Tony Gilroy, sceneggiatore dei primi tre capitoli della serie. Il protagonista però non è più Jason Bourne/Matt Damon, ma un altro agente del programma Treadstone interpretato da Jeremy Renner. Nel cast anche Rachel Weisz e Edward Norton, quest’ultimo nelle vesti del supercattivo. The Bourne Legacy, trama Aaron Cross è miracolosamente sopravvissuto alla “chiusura del programma”, ovvero all’eliminazione fisica di tutti gli agenti. L’uomo è costretto ad assumere una serie di medicinali che ne migliorano le prestazioni fisiche e ne indirizzano le scelte intellettive, dai quali ... Leggi su tvzap.kataweb (Di sabato 28 novembre 2020) Serata thriller su Rete 4 sabato 28 novembre: alle 21.15 va in onda The, quarto film della saga dedicata adiretto nel 2012 da Tony Gilroy, sceneggiatore dei primi tre capitoli della serie. Il protagonista però non è più Jason/Matt Damon, ma un altro agente del programma Treadstone interpretato da. Nelanche Rachel Weisz e Edward Norton, quest’ultimo nelle vesti del supercattivo. TheAaron Cross è miracolosamente sopravvissuto alla “chiusura del programma”, ovvero all’eliminazione fisica di tutti gli agenti. L’uomo è costretto ad assumere una serie di medicinali che ne migliorano le prestazioni fisiche e ne indirizzano le scelte intellettive, dai quali ...

