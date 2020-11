Thailandia, scoperto enorme fossile balena di 3.000-5.000 anni fa. Lo scheletro è lungo 12 metri (Di sabato 28 novembre 2020) Uno scheletro di balena, perfettamente conservato e risalente a 3.000-5.000 anni fa, è stato ritrovato in Thailandia a inizio novembre a pochi chilometri da Bangkok. Per dicembre si attende la stima esatta dell'epoca a cui risalgono le ossa. Lo scheletro parzialmente fossilizzato è lungo 12 metri e si ritiene appartenesse a una balenottera di Bryde. Gli esperti sperano che questo "raro ritrovamento" possa aprire "una finestra sul passato", in particolare sulla biodiversità e la ricerca sui livelli sottomarini."Ci sono pochi fossili di balena in Asia" e "pochissimi in queste buone condizioni", ha dichiarato il ricercatore Marcus Chua della National University di Singapore parlando alla Bbc. Al momento l'80% dello ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 28 novembre 2020) Unodi, perfettamente conservato e risalente a 3.000-5.000fa, è stato ritrovato ina inizio novembre a pochi chiloda Bangkok. Per dicembre si attende la stima esatta dell'epoca a cui risalgono le ossa. Loparzialmente fossilizzato è12e si ritiene appartenesse a una balenottera di Bryde. Gli esperti sperano che questo "raro ritrovamento" possa aprire "una finestra sul passato", in particolare sulla biodiversità e la ricerca sui livelli sottomarini."Ci sono pochi fossili diin Asia" e "pochissimi in queste buone condizioni", ha dichiarato il ricercatore Marcus Chua della National University di Singapore parlando alla Bbc. Al momento l'80% dello ...

Ritrovamento fossile di 5000 anni: increduli gli artefici

Sentito del ritrovamento del fossile in Thailandia? Ecco tutti i dettagli dell'incredibile scoperta con le opinioni degli esperti.

