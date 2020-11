Starbucks lincenzia una barista omofoba | “Non conforme ai nostri valori”

Leggi su biccy

(Di sabato 28 novembre 2020)è una delle grandi catene ad essere da anni vicino alla comunità LGBT con diverse iniziative contro l’omofobia. Per questo l’azienda nel 2018 ha licenziato Betsy Fresse, che lavorava in una delle loro caffetterie del New Jersey e che si era rifiutata di indossare una t shirt arcobaleno per il mese del Pride. La ragazza in quel periodo ha dichiarato di non voler supportare la causa LGBT e rivolgendosi ai colleghi ha detto: “Voi avete bisogno di incontrare Gesù. Dio ha creato l’uomo e la donna e il matrimonio è definito nella Bibbia come tra un uomo e una sola donna. Qualsiasi attività intima che ha luogo al di fuori di questo contesto è contraria alla mia comprensione dell’insegnamento biblico“. I superiori di Betsy hanno deciso di licenziarla, infatti secondo loro non poteva più lavorare pressopoiché il suo comportamento non era ...