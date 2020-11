Sofia | ex di Temptation Island | svela gli altarini del programma | “Fanno preferenze | ecco chi entrerà al GF Vip”

Leggi su kontrokultura

(Di sabato 28 novembre 2020)è stata una concorrente dinell’edizione che è andata in onda a luglio 2020. La ragazza ha partecipato alcome fidanzata di Alessandro. La loro esperienza, però, durò poco in quanto i due decisero di andare via molto presto. Ad ogni modo, la ragazza ha deciso di intervenire su alcune vicende che riguardano dei protagonisti del reality show a cui ha preso parte ed ha portato alla luce dei comportamenti imparziali adoperati dalla dama. Inoltre, la protagonista ha ancheto chi potrebbe entrare al GF Vip. Le accuse dicontro la produzione diL’influencer Deianira Marzano ha raccolto la testimonianza di, ex concorrente di...