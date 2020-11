Psg, il più veloce a raggiungere i 50 gol in Ligue 1 è Neymar (Di domenica 29 novembre 2020) Con il gol nel 2-2 contro il Bordeaux, Neymar è entrato di diritto nella storia del Paris Saint-Germain. L’attaccante brasiliano infatti, come raccolto da Opta Jean, è diventato il giocatore più veloce del Psg a raggiungere i 50 gol in Ligue 1, in 58 partite. Prima di O’Ney solo Gunnar Andersson (in 53 partite) e Josip Skoblar (54) sono stati più veloci nel raggiungere questo traguardo nella massima serie. del calcio francese. 50 – Neymar est devenu le joueur de Paris le plus rapide à atteindre les 50 buts en Ligue 1, en 58 matches. Ces 70 dernières saisons, seuls Gunnar Andersson (53) et Josip Skoblar (54) ont été plus rapides à atteindre ce cap dans l’élite. Samba. #PSGFCGB pic.twitter.com/gZEKelrGEG — OptaJean (@OptaJean) November 28, 2020 Foto: twitter personale ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 29 novembre 2020) Con il gol nel 2-2 contro il Bordeaux,è entrato di diritto nella storia del Paris Saint-Germain. L’attaccante brasiliano infatti, come raccolto da Opta Jean, è diventato il giocatore piùdel Psg ai 50 gol in1, in 58 partite. Prima di O’Ney solo Gunnar Andersson (in 53 partite) e Josip Skoblar (54) sono stati più veloci nelquesto traguardo nella massima serie. del calcio francese. 50 –est devenu le joueur de Paris le plus rapide à atteindre les 50 buts en1, en 58 matches. Ces 70 dernières saisons, seuls Gunnar Andersson (53) et Josip Skoblar (54) ont été plus rapides à atteindre ce cap dans l’élite. Samba. #PSGFCGB pic.twitter.com/gZEKelrGEG — OptaJean (@OptaJean) November 28, 2020 Foto: twitter personale ...

