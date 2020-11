Mercato Juventus, addio in vista a centrocampo: sono ore decisive (Di sabato 28 novembre 2020) Mercato Juventus – L’addio di Sami Khedira sembra finalmente vicino. Il tedesco dopo tanti anni in bianconero, è finito fuori rosa. Come Higuain, fin da subito non rientrava nel progetto tecnico del nuovo corso di Andrea Pirlo. Ma l’ex Real non aveva intenzione di lasciare Torino. Paratici provò tutta l’estate a convicerlo a rescindere il contratto. Rescissione che però non arrivava mai, il tedesco continua ad allenarsi alla Continassa, senza però aver preso parte a nessuna partita. Mercato Juventus, Khedira all’Everton Finalmente però, Sami Khedira sembra aver accettato la rescissione del contratto, forte di un accordo con Carlo Ancelotti che lo vuole in Inghilterra. Infatti secondo quanto riporta ilBianconero.com, sono ore decisive per il suo addio ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 28 novembre 2020)– L’di Sami Khedira sembra finalmente vicino. Il tedesco dopo tanti anni in bianconero, è finito fuori rosa. Come Higuain, fin da subito non rientrava nel progetto tecnico del nuovo corso di Andrea Pirlo. Ma l’ex Real non aveva intenzione di lasciare Torino. Paratici provò tutta l’estate a convicerlo a rescindere il contratto. Rescissione che però non arrivava mai, il tedesco continua ad allenarsi alla Continassa, senza però aver preso parte a nessuna partita., Khedira all’Everton Finalmente però, Sami Khedira sembra aver accettato la rescissione del contratto, forte di un accordo con Carlo Ancelotti che lo vuole in Inghilterra. Infatti secondo quanto riporta ilBianconero.com,oreper il suo...

