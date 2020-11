Maltempo in Sardegna, il video girato sulla strada con smottamenti e fiume in piena (Di sabato 28 novembre 2020) Frane, smottamenti e fiumi allagati. Il video è stato girato lungo una strada tra Ogliastra e Baronia completamente allagata. Decine gli interventi dei vigili del fuoco mentre è in corso una riunione dell’unità di crisi della Protezione civile. video Facebook/Sardegna Clima Onlus L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 28 novembre 2020) Frane,e fiumi allagati. Ilè statolungo unatra Ogliastra e Baronia completamente allagata. Decine gli interventi dei vigili del fuoco mentre è in corso una riunione dell’unità di crisi della Protezione civile.Facebook/Clima Onlus L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

