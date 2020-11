Locatelli esclude il Capodanno in piazza | “Sarà vietato”

Leggi su corrierenazionale

(Di sabato 28 novembre 2020): “in? Quest’anno assolutamente no. Sugli assembramenti non si attira mai a sufficienza attenzione” “Quello che vedevamo pernon potrà avvenire quest’anno. E’ inimmaginabile e incompatibile con la pandemia immaginare assembramenti in“. Così il Presidente del Consiglio Superiore di Sanità, Franco, in conferenza stampa sull’analisi dei dati del Monitoraggio Regionale della Cabina… L'articolo Corriere Nazionale.