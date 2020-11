Inter, Antonello: «Servono ingaggi più bassi e un nuovo stadio» (Di sabato 28 novembre 2020) Alessandro Antonello ha parlato della situazione economico-finanziaria dell’Inter Alessandro Antonello, amministratore delegato Corporate dell’Inter, in una Intervista a Il Sole 24 Ore ha parlato della situazione economico-finanziare del club nerazzurro; dopo l’assemblea dei soci che si è tenuta nella giornata di ieri. stadio – «Questi trend rendono ancora più urgente la realizzazione di uno stadio di qualità e di un distretto dello sport a San Siro. Basti pensare che le aree dotate di servizi aggiuntivi per il pubblico, per cui siamo in overbooking, oggi coprono il 4% contro una media europea del 15. Insieme al Milan abbiamo depositato pochi giorni fa la nuova proposta tecnica che accoglie i rilievi del Comune. Ci auguriamo che la procedura marci spedita anche se la ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 28 novembre 2020) Alessandroha parlato della situazione economico-finanziaria dell’Alessandro, amministratore delegato Corporate dell’, in unavista a Il Sole 24 Ore ha parlato della situazione economico-finanziare del club nerazzurro; dopo l’assemblea dei soci che si è tenuta nella giornata di ieri.– «Questi trend rendono ancora più urgente la realizzazione di unodi qualità e di un distretto dello sport a San Siro. Basti pensare che le aree dotate di servizi aggiuntivi per il pubblico, per cui siamo in overbooking, oggi coprono il 4% contro una media europea del 15. Insieme al Milan abbiamo depositato pochi giorni fa la nuova proposta tecnica che accoglie i rilievi del Comune. Ci auguriamo che la procedura marci spedita anche se la ...

