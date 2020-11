Incendio a Misinto | brucia il tetto di una casa | maxi intervento dei Vigili del fuoco | FOTO

(Di sabato 28 novembre 2020)suldi un’abitazione questo pomeriggio a. L’allarme è scattato alle 15,30 in via 11 settembre, dove a prendereè stato ildi unaa due piani. L’è partito dalla canna fumaria e ha interessato circa 30 metri quadri di. Sul posto sono intervenute rapidamente diverse squadre di td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articoloildi unadeidelproviene da Il Notiziario.

Incendio sul tetto di un’abitazione questo pomeriggio a Misinto. L’allarme è scattato alle 15,30 in via 11 settembre, dove a prendere fuoco è stato il tetto di una casa a due piani. L’incendio è ...Quasi 300 chili di marijuana sequestrati in un capannone a Misinto: cinque arresti per spaccio Cinque persone sono state arrestate per spaccio dai carabinieri della compagnia di Sesto San Giovanni a M ...