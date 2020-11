Griglia di partenza F1, GP Bahrain 2020: risultati e classifica qualifiche. Hamilton in pole. Vettel 11°, Leclerc 12° (Di sabato 28 novembre 2020) Oggi pomeriggio si sono disputate le qualifiche del GP del Bahrain 2020, terzultima tappa del Mondiale F1 che è andata in scena sul circuito del Sakhir. Grandissima battaglia per la conquista della pole-position, si è definita la Griglia di partenza per la gara che scatterà alle ore 15.10 di domani (domenica 29 novembre). Lewis Hamilton ha conquistato la pole position al volante della Mercedes. Il sette volte Campione del Mondo è stato imbattibile sul giro secco e ha conquistato la 98ma partenza al palo della sua gloriosa carriera. Il britannico si è lasciato alle spalle il compagno di squadra Valtteri Bottas, mentre in seconda fila si trovano le Red Bull di Max Verstappen e Alexander Albon. Sabato estremamente difficile per le ... Leggi su oasport (Di sabato 28 novembre 2020) Oggi pomeriggio si sono disputate ledel GP del, terzultima tappa del Mondiale F1 che è andata in scena sul circuito del Sakhir. Grandissima battaglia per la conquista della-position, si è definita ladiper la gara che scatterà alle ore 15.10 di domani (domenica 29 novembre). Lewisha conquistato laposition al volante della Mercedes. Il sette volte Campione del Mondo è stato imbattibile sul giro secco e ha conquistato la 98maal palo della sua gloriosa carriera. Il britannico si è lasciato alle spalle il compagno di squadra Valtteri Bottas, mentre in seconda fila si trovano le Red Bull di Max Verstappen e Alexander Albon. Sabato estremamente difficile per le ...

