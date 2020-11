Glik: “Non è un miracolo, è un pari più che meritato” (Di sabato 28 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – E’ stato tra i calciatori determinanti nella vittoria contro la Juventus. Kamil Glik ai microfoni di Sky Sport ha parlato delle sue emozioni rinunciando però a parlare di miracolo: “Non è un miracolo, abbiamo giocato contro una grande squadra facendo una grandissima partita. Abbiamo creato occasioni da gol tenendo duro in difesa. E’ un punto che viene apprezzato tantissimo” Mentalità – “Non dobbiamo giocare così solo contro la Juventus, ma tutte le settimane. Giocando con questa compattezza e con quella di Firenze sono certo che ci salveremo e ci toglieremo tante soddisfazioni” Come un derby – “E’ una partita diversa dalle altre per me, se dicessi il contrario direi una bugia. E’ una partita importante per il mio cuore, visti i trascorsi a Torino. Per ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 28 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – E’ stato tra i calciatori determinanti nella vittoria contro la Juventus. Kamilai microfoni di Sky Sport ha parlato delle sue emozioni rinunciando però a parlare diè un, abbiamo giocato contro una grande squadra facendo una grandissima partita. Abbiamo creato occasioni da gol tenendo duro in difesa. E’ un punto che viene apprezzato tantissimo” Mentalità –dobbiamo giocare così solo contro la Juventus, ma tutte le settimane. Giocando con questa compattezza e con quella di Firenze sono certo che ci salveremo e ci toglieremo tante soddisfazioni” Come un derby – “E’ una partita diversa dalle altre per me, se dicessi il contrario direi una bugia. E’ una partita importante per il mio cuore, visti i trascorsi a Torino. Per ...

