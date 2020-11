Fabrizio Corona sempre più in basso: orrori e insulti contro i Ferragnez, Lucarelli, Salvini e… (Di sabato 28 novembre 2020) Fabrizio Corona estremo e sempre più senza freni inibitori, dà il peggio di sé in un’intervista piena di insulti raccapriccianti su tutto e tutti. Nel colloquio col magazine Mowmag primi della lista sono Chiara Ferragni e Fedez. Su di loro, piacciano o no, cattiverie inaudite che entrano nella vita privata, nella maternità e paternità. “Due ebeti“, dice. Che però “sanno usare i mezzi di comunicazione”. “Quello che fanno è tutto studiato a tavolino, secondo me sono andati veramente in quelle cliniche dove scegli il sesso della seconda figlia, nascerà sicuramente bionda con gli occhi azzurri”. Lo sproloquio prosegue:” Per loro i figli sono un progetto editoriale, così possono coprire tutti i target. Fedez chi***à sua moglie una volta ogni due mesi”. Sentenzia, diffama a piacimento. Ecco cosa è uscito dalla sua ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 28 novembre 2020)estremo epiù senza freni inibitori, dà il peggio di sé in un’intervista piena diraccapriccianti su tutto e tutti. Nel colloquio col magazine Mowmag primi della lista sono Chiara Ferragni e Fedez. Su di loro, piacciano o no, cattiverie inaudite che entrano nella vita privata, nella maternità e paternità. “Due ebeti“, dice. Che però “sanno usare i mezzi di comunicazione”. “Quello che fanno è tutto studiato a tavolino, secondo me sono andati veramente in quelle cliniche dove scegli il sesso della seconda figlia, nascerà sicuramente bionda con gli occhi azzurri”. Lo sproloquio prosegue:” Per loro i figli sono un progetto editoriale, così possono coprire tutti i target. Fedez chi***à sua moglie una volta ogni due mesi”. Sentenzia, diffama a piacimento. Ecco cosa è uscito dalla sua ...

