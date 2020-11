F1 | Christian Horner | “Albon deve cercare di cancellare tutto dopo l’incidente e ripartire”

Leggi su oasport

(Di sabato 28 novembre 2020) Potrebbe essere svanita definitivamente per Alexander Albon la speranza di conservare il posto di seconda guida in Red Bull per il 2021. Decisivo in tal senso il grave errore commesso nel corso della FP2 del Gran Premio del Bahrain 2020, con il thailandese che è andato a sbattere violentemente contro le barriere danneggiando pesantemente la sua RB16 e concludendo anzitempo il suo programma di lavoro del venerdì., team principal della Red Bull, ha commentato ieri serafacendo il punto della situazione in vista del prosieguo del fine settimana. “È frustrante, per fortuna Alex sta bene, e questa è la cosa principale – ha dettoal termine della seconda sessione di ieri pomeriggio (fonte: Motorsport.com) – Ovviamente ci sono molti danni, la monoscocca sembra a posto così come il motore, ...