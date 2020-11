Dolore e sconcerto per la morte di Veronica, stroncata a 33 anni: oggi l’ultimo saluto, i messaggi di cordoglio (Di sabato 28 novembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – Dolore e incredulità per la morte dell’avvocatessa Veronica Stile, giovane mamma al quarto mese di gravidanza deceduta al Policlinico di Napoli, all’alba di venerdì, dove era ricoverata in seguito ad alcune complicanze legate al coronavirus. I primi giorni, dopo essere risultata positiva al virus, li aveva trascorsi a casa ma la cura non faceva effetto. Il Covid-19 resisteva ai farmaci e la febbre non accennava a scendere. I medici così, dopo l’aggravarsi dei sintomi, decidono di trasferirla nel reparto Covid di ginecologia del nosocomio napoletano. Ma la situazione non è migliorata, sembra soffrisse già di altre patologie. Il quadro clinico è precipitato improvvisamente nelle ultime ore e la 33enne non ce l’ha fatta. Una notizia che ha sconvolto l’intera comunità di Nocera Inferiore. Il primo ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 28 novembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno –e incredulità per ladell’avvocatessaStile, giovane mamma al quarto mese di gravidanza deceduta al Policlinico di Napoli, all’alba di venerdì, dove era ricoverata in seguito ad alcune complicanze legate al coronavirus. I primi giorni, dopo essere risultata positiva al virus, li aveva trascorsi a casa ma la cura non faceva effetto. Il Covid-19 resisteva ai farmaci e la febbre non accennava a scendere. I medici così, dopo l’aggravarsi dei sintomi, decidono di trasferirla nel reparto Covid di ginecologia del nosocomio napoletano. Ma la situazione non è migliorata, sembra soffrisse già di altre patologie. Il quadro clinico è precipitato improvvisamente nelle ultime ore e la 33enne non ce l’ha fatta. Una notizia che ha sconvolto l’intera comunità di Nocera Inferiore. Il primo ...

Ursula von der Leyen: «Milan l’è un gran Milan»

In occasione dell’inaugurazione dell’anno accademico dell’università Bocconi, la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, si è rivolta al l’Italia e in particolare ai giovani. E poi ...

