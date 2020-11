Baselice | il sindaco Ferella adotta la ‘linea sicura’ | scuole chiuse fino al 22 dicembre

Leggi su anteprima24

(Di sabato 28 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Bn) – Sceglie la “linea sicura” ildi, Lucio, che con apposita ordinanza, la n.25 del 28/11/2020, sospende temporaneamente le attività didattiche in presenza della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria 1° e ° gradoal 22. Come si legge nell’ordinanza, “si è ritenuto opportunore misure maggiormente stringenti e scongiurare qualsivoglia occasione di contatto per contrastare la diffusione del Covid-19, limitando ulteriormente la mobilità sul territorio comunale e le potenziali situazioni di contatto/assembramento/spostamento, al fine di contenere i potenziali contagi“. L'articolo proviene da Anteprima24.it.