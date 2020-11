Atalanta, Gasperini: «Stanchi per colpa delle nazionali. Juric? Se doveva vincere…» (Di domenica 29 novembre 2020) Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match perso contro l’Hellas Verona Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match perso contro l’Hellas Verona. CONDIZIONE – «Più che dopo le partite di Champions direi dopo le convocazioni per le nazionali. Abbiamo lasciato dei giocatori e ne abbiamo ritrovati degli altri. Questo lo stiamo pagando indubbiamente. La squadra ha fatto un’ottima gara fino al rigore, mentre il Verona aveva fatto molto poco. Non abbiamo concretizzato le tante situazioni cerate. C’era stanchezza sia per le situazioni legate al Covid che per la partita di Liverpool». POCO BRILLANTI – «Con loro è difficile giocare perché ti aggredisce in ogni zona del campo. Però anche ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 29 novembre 2020) Gian Piero, allenatore dell’, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match perso contro l’Hellas Verona Gian Piero, allenatore dell’, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match perso contro l’Hellas Verona. CONDIZIONE – «Più che dopo le partite di Champions direi dopo le convocazioni per le. Abbiamo lasciato dei giocatori e ne abbiamo ritrovati degli altri. Questo lo stiamo pagando indubbiamente. La squadra ha fatto un’ottima gara fino al rigore, mentre il Verona aveva fatto molto poco. Non abbiamo concretizzato le tante situazioni cerate. C’era stanchezza sia per le situazioni legate al Covid che per la partita di Liverpool». POCO BRILLANTI – «Con loro è difficile giocare perché ti aggredisce in ogni zona del campo. Però anche ...

