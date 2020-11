Artiglio del diavolo: proprietà e a cosa serve (Di sabato 28 novembre 2020) Cos’è e a cosa serve L’Artiglio del diavolo (Harpagophytum procumbens) è una specie perenne appartenente alla famiglia della Pedaliaceae e diffusa in diverse regioni del Sud Africa. Noto anche come arpagofito, l’Artiglio del diavolo cresce spontaneamente nelle aree semidesertiche delle savane, nei suoli ricchi di ossidi di ferro. La pianta dell’Artiglio del diavolo presenta un tubero primario che si estende fino a due metri di profondità e dal quale si sviluppano numerose radici secondarie. Dal tubero principale, crescono fusti striscianti che spuntano dal terreno dopo le prime piogge. I fusti portano foglie opposte e lobate e grandi fiori solitari con una corolla a tubo di colore giallo, che si apre in lobi rosso-viola. I frutti che si sviluppano dopo ... Leggi su dilei (Di sabato 28 novembre 2020) Cos’è e aL’del(Harpagophytum procumbens) è una specie perenne appartenente alla famiglia della Pedaliaceae e diffusa in diverse regioni del Sud Africa. Noto anche come arpagofito, l’delcresce spontaneamente nelle aree semidesertiche delle savane, nei suoli ricchi di ossidi di ferro. La pianta dell’delpresenta un tubero primario che si estende fino a due metri di profondità e dal quale si sviluppano numerose radici secondarie. Dal tubero principale, crescono fusti striscianti che spuntano dal terreno dopo le prime piogge. I fusti portano foglie opposte e lobate e grandi fiori solitari con una corolla a tubo di colore giallo, che si apre in lobi rosso-viola. I frutti che si sviluppano dopo ...

