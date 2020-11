Andrea muore a soli 21 anni: questa volta il cuore non ha retto (Di sabato 28 novembre 2020) Andrea Michielan, 21 appena compiuti lo scorso settembre, è morto lo scorso mercoledì sera per un arresto cardiaco. Viveva ancora con la sua famiglia a Rio San Martino. Era reduce da un intervento chirurgico al cuore. Il cuore di Andrea ha cessato di battere, dopo che lo stesso ragazzo e tutta la sua famiglia se L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di sabato 28 novembre 2020)Michielan, 21 appena compiuti lo scorso settembre, è morto lo scorso mercoledì sera per un arresto cardiaco. Viveva ancora con la sua famiglia a Rio San Martino. Era reduce da un intervento chirurgico al. Ildiha cessato di battere, dopo che lo stesso ragazzo e tutta la sua famiglia se L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

