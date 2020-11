Alfonso Cuarón | lo sguardo d’autore di un regista dallo stile elegante

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 28 novembre 2020), classe ’61, fa parte di una grande generazione di registi messicani. Insieme a del Toro e Iñárritu, conosciuti come i tre amigos del cinema, dà vita infatti a una delle più grandi epoche del cinema messicano, che trova in questi tre registi un grande. La volontà diè sempre stata quella di raccontare attraverso il suo cinema l’uomo, con le sue inquietudini e il suo mondo interiore. Nel farlo ha sperimentato generi diversi: drammatico in “Paradiso perduto”, fantascienza con “I figli degli uomini” e “Gravity”, a cui ha unito il genere dell’avventura in “Harry Potter e il prigioniero di Azkaban”, fino ad arrivare a unocon “Roma”. Durante i suoi studiha la fortuna di conoscere validi ...