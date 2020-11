Accusato di auto-addestramento per compiere attentati (Di sabato 28 novembre 2020) Cittadino italiano, residente a Luzzi, Accusato di terrorismo islamico: aveva scaricato dal darknet i manuali che servivano per costruire ordigni esplosivi artigianali e le dispense di auto-addestramento per compiere attentati. È il secondo caso nello stesso paese. Domenico Giorno, 42 anni, di Luzzi, in provincia di Cosenza, è stato arrestato dalla Polizia di Stato che L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di sabato 28 novembre 2020) Cittadino italiano, residente a Luzzi,di terrorismo islamico: aveva scaricato dal darknet i manuali che servivano per costruire ordigni esplosivi artigianali e le dispense diper. È il secondo caso nello stesso paese. Domenico Giorno, 42 anni, di Luzzi, in provincia di Cosenza, è stato arrestato dalla Polizia di Stato che L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

Accusato di auto-addestramento per compiere attentati

Cittadino italiano, residente a Luzzi, accusato di terrorismo islamico: aveva scaricato dal darknet i manuali che servivano per costruire ordigni esplosivi artigianali e le dispense di ...

