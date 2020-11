A Latina c’è lo ‘Psycovid Pontino’: benessere psicologico in tempi di pandemia (Di sabato 28 novembre 2020) LATINA – Una comunità di professionisti e professioniste che fanno rete e mettono le loro competenze a disposizione degli altri in un periodo di emergenza sanitaria di portata mondiale che ha inevitabilmente avuto dei contraccolpi sul piano economico, sociale e psicologico. E’ lo ‘Psycovid Pontino‘ che mette in campo diverse attività rivolte alla comunità, finalizzate alla promozione del benessere psicologico in tempo di pandemia organizzato per fasce d’età o per problematiche e che si rivolgono dai bambini agli adolescenti, dai genitori agli insegnanti, dagli operatori sanitari e tutti coloro che vogliono partecipare. Il primo ciclo è dedicato agli adolescenti e partirà il 30 novembre. Leggi su dire (Di sabato 28 novembre 2020) LATINA – Una comunità di professionisti e professioniste che fanno rete e mettono le loro competenze a disposizione degli altri in un periodo di emergenza sanitaria di portata mondiale che ha inevitabilmente avuto dei contraccolpi sul piano economico, sociale e psicologico. E’ lo ‘Psycovid Pontino‘ che mette in campo diverse attività rivolte alla comunità, finalizzate alla promozione del benessere psicologico in tempo di pandemia organizzato per fasce d’età o per problematiche e che si rivolgono dai bambini agli adolescenti, dai genitori agli insegnanti, dagli operatori sanitari e tutti coloro che vogliono partecipare. Il primo ciclo è dedicato agli adolescenti e partirà il 30 novembre.

