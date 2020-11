A 97 e 100 anni sconfiggono il Covid, la nipote resta sul pianerottolo fino a quando risultano negativi (Di sabato 28 novembre 2020) Hanno sconfitto il coronavirus a 97 e 100 anni grazie all’amore della nipote. È la storia di Valdivia e Aldo, due nonni di Taranto, raccontata sulle pagine della Gazzetta del Mezzogiorno. L’aiuto fondamentale per vincere la malattia è arrivato dalla famiglia, in particolare da Alessia, nipote 36enne della coppia ed esperta di riabilitazione psichiatrica. La ragazza ha assistito i nonni trascorrendo ore sul pianerottolo della loro casa, comunicando attraverso la porta e non lasciandoli mai soli. Alessia non si è data per vinta. Dietro la porta di casa dei nonni c’erano sempre la spesa e le medicine giuste, insieme alla giusta dose di coraggio e di amore che ha permesso a Valdivia e Aldo di non mollare mai e di superare la malattia.



Il 26 novembre per la coppia finalmente p arrivata la bella notizia: Valdivia e Aldo ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 28 novembre 2020) Hanno sconfitto il coronavirus a 97 e 100grazie all’amore della. È la storia di Valdivia e Aldo, due nonni di Taranto, raccontata sulle pagine della Gazzetta del Mezzogiorno. L’aiuto fondamentale per vincere la malattia è arrivato dalla famiglia, in particolare da Alessia,36enne della coppia ed esperta di riabilitazione psichiatrica. La ragazza ha assistito i nonni trascorrendo ore suldella loro casa, comunicando attraverso la porta e non lasciandoli mai soli. Alessia non si è data per vinta. Dietro la porta di casa dei nonni c’erano sempre la spesa e le medicine giuste, insieme alla giusta dose di coraggio e di amore che ha permesso a Valdivia e Aldo di non mollare mai e di superare la malattia.Il 26 novembre per la coppia finalmente p arrivata la bella notizia: Valdivia e Aldo ...

umbriaOn : Festa a #Panicale per i 100 anni di #nonna #Pierina - GiornaleLORA : Deceduto l’ex dipendente comunale Matteo Passalacqua che a maggio aveva compiuto 100 anni - atominobipbip : @ii_minis 7/quallo che voglio dire è che siamo tutti nella merda è che riproducendo o di dritto o in rovescio il c… - antonio_pagana : RT @AxiaFel: Visto che dal 1° gennaio si va in Black List delle banche pure per 100 eu di pagamenti con ritardo oltre i 90 gg, vuol dire ch… -

Ultime Notizie dalla rete : 100 anni Taranto, a 97 e 100 anni sconfiggono il Covid: la battaglia di una coppia di anziani La Gazzetta del Mezzogiorno Coronavirus, altre tre vittime e 69 nuovi positivi

Dopo il calo vistoso dei giorni scorsi, oggi i dati del bollettino regionale sono all'insegna della stabilità. In Toscana diminuiscono i ricoveri nei reparti, stabili le terapie intensive ...

A convegno per ricordare i 100 anni di quello della “Frazione comunista” a teatro

Imola. E’ passato un secolo, ma gli esiti di quell’incontro continuano a caratterizzare scelte e comportamenti ancora oggi. Parliamo del convegno nazionale della “Frazione ...

Dopo il calo vistoso dei giorni scorsi, oggi i dati del bollettino regionale sono all'insegna della stabilità. In Toscana diminuiscono i ricoveri nei reparti, stabili le terapie intensive ...Imola. E’ passato un secolo, ma gli esiti di quell’incontro continuano a caratterizzare scelte e comportamenti ancora oggi. Parliamo del convegno nazionale della “Frazione ...