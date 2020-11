X-Factor, la delusione di Agnelli per l’eliminazione dei Melancholia: «E’ un grande fallimento» (Di venerdì 27 novembre 2020) Nella serata di ieri Sky ha trasmesso il quinto live show di “X-Factor”. Ad un solo passo dalla semifinale della 14esima edizione della trasmissione musicale, i Melancholia hanno abbandonato il palco. l’eliminazione ha scosso i numerosi fans della band ma anche Manuel Agnelli, uno dei giudici della trasmissione. >>Luca Angeletti età, altezza, peso, carriera e vita privata: tutto sull’attore italiano Il percorso dei Melancholia a X-Factor La band, nata nel 2015 a Foligno, è formata dalla cantante Benedetta Alessi, il chitarrista Filippo Petruccioli e dal tastierista Fabio Azzarelli. A decretare l’eliminazione della band è stato il pubblico da casa tramite televoto, preferendo l’artista N.A.I.P. al giovane gruppo d’origine umbra, che ha però già conquistato ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 27 novembre 2020) Nella serata di ieri Sky ha trasmesso il quinto live show di “X-”. Ad un solo passo dalla semifinale della 14esima edizione della trasmissione musicale, ihanno abbandonato il palco.ha scosso i numerosi fans della band ma anche Manuel, uno dei giudici della trasmissione. >>Luca Angeletti età, altezza, peso, carriera e vita privata: tutto sull’attore italiano Il percorso deia X-La band, nata nel 2015 a Foligno, è formata dalla cantante Benedetta Alessi, il chitarrista Filippo Petruccioli e dal tastierista Fabio Azzarelli. A decretaredella band è stato il pubblico da casa tramite televoto, preferendo l’artista N.A.I.P. al giovane gruppo d’origine umbra, che ha però già conquistato ...

Nella serata in cui si decidono i semifinalisti del talent di Sky, scontro tra Manuel Agnelli e Hell Raton. Un'orchestra femminile sul palco per celebrare ...

Melancholia una band indie-rock di origine umbre ha lasciato la competizione. Sembravano essere tra i più quotati alla vittoria ...

