Trump dice che Twitter fa cose comuniste (Di venerdì 27 novembre 2020) Doug Mastriano è il senatore del distretto 33 della Pennsylvania. È stato colui che, per conto di Donald Trump, ha condotto una audizione nei confronti della molto presunta frode elettorale di cui il presidente degli Stati Uniti ritiene di essere stato vittima. Per questo motivo, POTUS ha lanciato un tweet al veleno nei confronti del social network di Jack Dorsey che ha sospeso l’account personale del senatore, accusato di aver diffuso delle fake news sulla competizione elettorale. Secondo Trump questo è proprio di un Twitter comunista. LEGGI ANCHE > Twitter contro Trump, segnalato un altro video manipolato Twitter comunista secondo Trump L’attacco del presidente Usa, come al solito, è frontale e non prevede alcuna mezza misura: Wow! Twitter bans ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 27 novembre 2020) Doug Mastriano è il senatore del distretto 33 della Pennsylvania. È stato colui che, per conto di Donald, ha condotto una audizione nei confronti della molto presunta frode elettorale di cui il presidente degli Stati Uniti ritiene di essere stato vittima. Per questo motivo, POTUS ha lanciato un tweet al veleno nei confronti del social network di Jack Dorsey che ha sospeso l’account personale del senatore, accusato di aver diffuso delle fake news sulla competizione elettorale. Secondoquesto è proprio di uncomunista. LEGGI ANCHE >contro, segnalato un altro video manipolatocomunista secondoL’attacco del presidente Usa, come al solito, è frontale e non prevede alcuna mezza misura: Wow!bans ...

EnricoLetta : Dunque, #Biden prende 80milioni di voti, record assoluto nella storia ????. #Trump oltre 6 milioni di meno. A saperlo… - _AlbertoD : RT @gabrillasarti2: OPS!!! ANCHE LA CNN CAMBIA MUSICA E DICE CHE TRUMP POTREBBE ANCORA VINCERE,MI SA CHE STANNO PREPARANDO LA GRATICOLA PER… - Carmela_oltre : RT @Tg3web: Nel giorno del Ringraziamento Biden lancia un nuovo appello per fermare il contagio. Sull’altro versante, Trump non rinuncia al… - pentagram54 : RT @Anna50732053: Elezioni falsate per #Trump e #MarineLePen qualcosa mi dice che le ultime regionali hanno avuto la stessa sorte. Già trem… - LarryLLoco : RT @EnricoLetta: Dunque, #Biden prende 80milioni di voti, record assoluto nella storia ????. #Trump oltre 6 milioni di meno. A saperlo il gio… -