"Triplicate le richieste per vivere negli ecovillaggi e nelle comunità utopiche d'Italia" (Di venerdì 27 novembre 2020) vivere circondati dalla natura, lontani dalle grandi città, condividendo tutto - dalla casa, al lavoro, al pane quotidiano - con un gruppo ristretto di persone con la nostra stessa visione del mondo: non è un sogno, ma è quello che accade negli ecovillagi o comunità utopiche d’Italia. Secondo la Rive (la Rete Italiana Villaggi Ecologici), l’interesse verso questa scelta di vita alternativa è aumentato durante la pandemia: la presidente dell’associazione, Francesca Guidotti, spiega ad HuffPost che le richieste per visite e informazioni sono Triplicate dal lockdown in poi. ”È un fenomeno significativo - ci spiega -. Il momento storico che stiamo vivendo ha messo in crisi il sistema di riferimento di tantissime persone. Molti hanno iniziato a chiedersi: ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 27 novembre 2020)circondati dalla natura, lontani dalle grandi città, condividendo tutto - dalla casa, al lavoro, al pane quotidiano - con un gruppo ristretto di persone con la nostra stessa visione del mondo: non è un sogno, ma è quello che accadeecovillagi od’. Secondo la Rive (la Retena Villaggi Ecologici), l’interesse verso questa scelta di vita alternativa è aumentato durante la pandemia: la presidente dell’associazione, Francesca Guidotti, spiega ad HuffPost che leper visite e informazioni sonodal lockdown in poi. ”È un fenomeno significativo - ci spiega -. Il momento storico che stiamo vivendo ha messo in crisi il sistema di riferimento di tantissime persone. Molti hanno iniziato a chiedersi: ...

La Rive (la Rete Italiana Villaggi Ecologici) ad HuffPost: "Qui si vive nella natura e in comunità. La pandemia fa meno paura" ...

"Consulti triplicati rispetto a primavera"

"Non c’è solo il Covid, restano molti pazienti con patologie croniche che necessitano di visite specialistiche ed esami". Lo sottolinea Roberto Merli, medico di base, intervenuto l’altra sera all’even ...

