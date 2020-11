Stefano D’Orazio e i Pooh, la devastante notizia poco fa (Di venerdì 27 novembre 2020) Roby Facchinetti sta vivendo un grande lutto in queste ore: un nuovo addio dopo la morte di Stefano D’Orazio, ciao per sempre. Roby Facchinetti purtroppo un’ora fa ha dato una bruttissima notizia che nessuno, soprattutto tutti i fan dei Pooh, non avrebbero mai voluto ricevere: è infatti giunta la news della morte del padre di Tiziana, la moglie di Stefano D’Orazio. (Continua..) Un ennesimo e purtroppo molto forte dolore per lei che necessariamente ha dovuto fare i conti soltanto pochissime settimane fa con la salita al cielo del suo amato marito nonché grandissimo musicista e cantante di uno dei gruppi che hanno letteralmente fatto la storia della musica italiana. Ecco l’ultimo saluto del loro grande amico che non dimentica quanto c’è stato tra loro, un rapporto sincero e ... Leggi su howtodofor (Di venerdì 27 novembre 2020) Roby Facchinetti sta vivendo un grande lutto in queste ore: un nuovo addio dopo la morte di, ciao per sempre. Roby Facchinetti purtroppo un’ora fa ha dato una bruttissimache nessuno, soprattutto tutti i fan dei, non avrebbero mai voluto ricevere: è infatti giunta la news della morte del padre di Tiziana, la moglie di. (Continua..) Un ennesimo e purtroppo molto forte dolore per lei che necessariamente ha dovuto fare i conti soltanto pochissime settimane fa con la salita al cielo del suo amato marito nonché grandissimo musicista e cantante di uno dei gruppi che hanno letteralmente fatto la storia della musica italiana. Ecco l’ultimo saluto del loro grande amico che non dimentica quanto c’è stato tra loro, un rapporto sincero e ...

DaveRa1971 : @Anna_1897 Ho letto... hai detto cose giuste, però nella risposta al mio primo tweet sembrava che eri contenta che… - AnnamariaTortor : Stefano D’Orazio: Non c’è pace per la moglie, Tiziana Giardoni. Morto il padre - - Syview_ : @Saralua_ @GrandeFratello Lo so,nemmeno di Stefano d’Orazio e sono rimasta di merda anche in quelle occasioni,per q… - qn_giorno : #Bergamo, Pooh, lutto per la famiglia di Stefano d'Orazio: 'Un altro insopportabile dolore' - Aspiranteditta1 : @fanpage È morto il cugino dello zio della nonna del fratello del vicino di casa di Stefano D'Orazio. Ma dai, ma ba… -