Sci di fondo, Linn Svanh primeggia nel tris svedese a Ruka. Lucia Scardoni si spinge in semifinale (Di venerdì 27 novembre 2020) Lo sci di fondo oggi, venerdì 27 novembre, vede scattare la Coppa del Mondo 2020-2021 in Finlandia: a Ruka si sta tenendo l’apertura della stagione con il consueto minitour inaugurale, che mette in palio i primi punti per la conquista della Sfera di Cristallo, che sono dimezzati per la sprint femminile in tecnica classica vinta dalla svedese Linn Svahn. Il podio va interamente alla Svezia: dietro alla vincitrice, che chiude in finale in 2’54?34, si piazzano infatti le connazionali Maja Dahlqvist, seconda a 0?57, e Jonna Sundling, terza a 0?70. Quarta la norvegese Lotta Udnes Weng, a 2?59, davanti alla connazionale Ane Appelkvist Stenseth, quinta a 3?86 (prima in qualifica stamane). Sesta la svedese Emma Ribom a 5?60. In semifinale va fuori, in casa Italia, Lucia ... Leggi su oasport (Di venerdì 27 novembre 2020) Lo sci dioggi, venerdì 27 novembre, vede scattare la Coppa del Mondo 2020-2021 in Finlandia: asi sta tenendo l’apertura della stagione con il consueto minitour inaugurale, che mette in palio i primi punti per la conquista della Sfera di Cristallo, che sono dimezzati per la sprint femminile in tecnica classica vinta dallaSvahn. Il podio va interamente alla Svezia: dietro alla vincitrice, che chiude in finale in 2’54?34, si piazzano infatti le connazionali Maja Dahlqvist, seconda a 0?57, e Jonna Sundling, terza a 0?70. Quarta la norvegese Lotta Udnes Weng, a 2?59, davanti alla connazionale Ane Appelkvist Stenseth, quinta a 3?86 (prima in qualifica stamane). Sesta laEmma Ribom a 5?60. Inva fuori, in casa Italia,...

RSIsport : ?? Buona prova dell'elvetico Jovian Hediger nella tappa d'apertura della stagione di Coppa del Mondo di Sci di fondo… - sportface2016 : #sci di fondo, sprint #Ruka 2020: tripletta svedese al femminile, #Valnes beffa #Klaebo - OA_Sport : Sci di fondo, Linn Svanh primeggia nel tris svedese a Ruka. Lucia Scardoni si spinge in semifinale - Direttaofficial : ?? Al via la stagione dello sci di fondo, e domani scatta il biathlon con la nostra Dorothea Wierer a difendere la C… - AMandice1 : @matteosalvinimi Per lo sci di fondo non ci sono i problemi sollevati da alcuni scienziati e dal governo! Che ne dice? @GiorgiaMeloni -