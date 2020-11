Recovery fund, Budapest e Varsavia isolate: gli altri Paesi del gruppo di Visegrad non sostengono le richieste sullo stato di diritto (Di venerdì 27 novembre 2020) Nessuno spiraglio di intesa tra Polonia e Commissione europea dopo che il 16 novembre Varsavia, insieme all’Ungheria, ha posto il veto sulla condizionalità dello stato di diritto bloccando il prossimo bilancio Ue e il Recovery fund. Il premier polacco, Mateusz Morawiecki, ha scritto una nuova lettera alla Commissione europea in cui ribadisce le sue obiezioni. Ieri in un incontro a Budapest con l’ungherese Viktor Orban i due leader hanno ribadito il loro no alla clausola, promettendosi sostegno reciproco. Ma Bruxelles non intende cedere. E durante la riunione del Coreper, che riunisce i 27 ambasciatori degli Stati membri, è emerso che nessun altro Paese Ue appoggia i due leader che con il loro veto tengono ostaggio il prossimo bilancio pluriennale e il fondo per la ripresa post ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 27 novembre 2020) Nessuno spiraglio di intesa tra Polonia e Commissione europea dopo che il 16 novembre, insieme all’Ungheria, ha posto il veto sulla condizionalità dellodibloccando il prossimo bilancio Ue e il. Il premier polacco, Mateusz Morawiecki, ha scritto una nuova lettera alla Commissione europea in cui ribadisce le sue obiezioni. Ieri in un incontro acon l’ungherese Viktor Orban i due leader hanno ribadito il loro no alla clausola, promettendosi sostegno reciproco. Ma Bruxelles non intende cedere. E durante la riunione del Coreper, che riunisce i 27 ambasciatori degli Stati membri, è emerso che nessun altro Paese Ue appoggia i due leader che con il loro veto tengono ostaggio il prossimo bilancio pluriennale e il fondo per la ripresa post ...

