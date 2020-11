“Maradona non voleva più vivere”: la confessione choc del suo migliore amico (Di venerdì 27 novembre 2020) Stanco di vivere e di combattere anzitutto con se stesso. Diego non ce la faceva più. Non era provato solo nel fisico ma soprattutto nell'anima. Quell'aura di divinità per il talento incredibile, che lo ha consacrato il più grande di sempre, ha rappresentato per lui paradiso e inferno allo stesso tempo. A tenere banco adesso dopo la morte sono le polemiche per i soccorsi e l'assistenza medica ricevuti fino a poco prima del decesso, il biasimo per le foto della sua salma circolate sui social, gli incidenti alla Casa Rosada e l'indagine aperta dalla magistratura per ricostruire cosa è accaduto nel giorno più triste per l'Argentina. Stefano Ceci, amico e agente del D10s, ha raccontato ai microfoni di Radio Kiss Kiss le proprie sensazioni e il grande dolore provati per la scomparsa dell'ex campione sudamericano. Le notizie rimbalzate dall'Argentina assieme alle ... Leggi su howtodofor (Di venerdì 27 novembre 2020) Stanco di vivere e di combattere anzitutto con se stesso. Diego non ce la faceva più. Non era provato solo nel fisico ma soprattutto nell'anima. Quell'aura di divinità per il talento incredibile, che lo ha consacrato il più grande di sempre, ha rappresentato per lui paradiso e inferno allo stesso tempo. A tenere banco adesso dopo la morte sono le polemiche per i soccorsi e l'assistenza medica ricevuti fino a poco prima del decesso, il biasimo per le foto della sua salma circolate sui social, gli incidenti alla Casa Rosada e l'indagine aperta dalla magistratura per ricostruire cosa è accaduto nel giorno più triste per l'Argentina. Stefano Ceci,e agente del D10s, ha raccontato ai microfoni di Radio Kiss Kiss le proprie sensazioni e il grande dolore provati per la scomparsa dell'ex campione sudamericano. Le notizie rimbalzate dall'Argentina assieme alle ...

Inter : Ogni epoca ha avuto un grande numero dieci, poi c'è stato il numero dieci di ogni epoca. Maradona non è stato solo… - RealPiccinini : Uno come Diego non muore mai. Nella testa e nel cuore di tutti i tifosi del mondo il ricordo di quello che ha saput… - giucruciani : Lo dico a tutti quelli, da Napoli, che minacciano, insultano, e cose varie. Fate quello che volete, per carità. Ma… - Becco_Giallo : ?? «Ho fatto degli errori nella mia vita, ma non deve essere il calcio a pagarli. Perché il pallone non si sporca.… - kkeri__16 : @FinaGB1 @Darkside72_vale @_luciblu io penso non faccia una diretta perché si è rotto il cazzo di sentirsi non capi… -

Ultime Notizie dalla rete : “Maradona non Ferrara ha messo all’asta una maglia di Maradona: “Chi la prende contribuisce ad un’opera meritoria” Forza Napoli