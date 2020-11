La notte di Mertens dopo il Rijeka | ai quartieri spagnoli per Diego

IlmsgitSport : Maradona, Mertens nella notte porta i fiori al murales di Diego Video - ilmessaggeroit : Maradona, Mertens nella notte porta i fiori al murales di Diego Video - repubblica : RT @RepubblicaTv: Morto Maradona, Mertens porta un fascio di fiori davanti al murale ai Quartieri spagnoli: NAPOLI. Dries Mertens è arrivat… - Fusillide : RT @repubblica: L'omaggio nella notte di Mertens, fiori davanti al murale di Maradona ai Quartieri Spagnoli - RepubblicaTv : Morto Maradona, Mertens porta un fascio di fiori davanti al murale ai Quartieri spagnoli: NAPOLI. Dries Mertens è a… -

Ultime Notizie dalla rete : notte Mertens

Il Mattino

Maradona in cella per colpa di Raffaella Carrà, il singolare evento che sancì una lunga e sincera amicizia. “Un essere fantasioso, un artista in ogni aspetto della vita, un amico con il quale succedev ...Dries Mertens omaggia Diego Armando Maradona. L'attaccante del Napoli questa notte, dopo la partita di Europa League con il Rijeka, si è recato di persona nei Quartieri Spagnoli per depositare un mazz ...