Kristen Stewart su Lady Diana: "È difficile non aver voglia di proteggerla" (Di venerdì 27 novembre 2020) Kristen Stewart racconta la preparazione necessaria a interpretare Lady Diana nel biopic Spencer e spiega quanto sia difficile non sentirsi protettivi nei suoi confronti visto ciò che ha passato. Kristen Stewart si sente già vicina al personaggio di Lady Diana, che si prepara a interpretare nel biopic Spencer tanto da sentire la necessità di proteggere la principessa triste. Nel corso di un'apparizione al Jimmy Kimmel Live! per promuovere il suo nuovo film, la romcom saffica Happiest Season, Kristen Stewart si è soffermata a riflettere sull'impegno che al attende a breve, interpretare la Principessa Diana Spencer in un biopic incentrato sui giorni che precedettero la sua morte, nel ...

