J.K. Rowling è il tocco di classe della settimana

(Di sabato 28 novembre 2020)di2020 di Giusi Ferré sfoglia la gallery J.K.Ci sono molti modi per presentare questa scrittrice britannica: ha venduto oltre 500 milioni di copiesaga di Harry Potter, tradotta in 80 lingue, ed è più riccaregina d’Inghilterra. Ma a noi piace di più questo: l’autrice (55 anni), nei giorniquarantena, ha pubblicato on line, un capitolo alla volta, il suo nuovo romanzo L’Ickabog, chiedendo di illustrarlo ai suoi lettori tra i sette e i dodici anni. I disegni dei 34 ...

Scritto per i suoi due figli oltre dieci anni fa, dimostra che, nonostante le recenti accuse di omofobia, il talento della Rowling è una festa e una consolazione per tutti. Semplicità Qualcosa di ...Il regista Chris Columbus voleva tornare dietro la macchina da presa per gli ultimi due film di Harry Potter, ma è contento di non averlo fatto ...