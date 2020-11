Guillermo Mariotto attacca Ciacci: “Protagonista di quella sputacchiera che è il web” (Di venerdì 27 novembre 2020) Giovanni Ciacci in una recente intervista ha attaccato Guillermo Mariotto dicendo che a Ballando con le Stelle è un giudice troppo arrogante e presuntuoso. A distanza di qualche settimana lo stilista ha risposto dalle pagine del settimanale Nuovo, dove ha dichiarato che il web è una sputacchiera e che Ciacci è uno dei suoi protagonisti. “Io non ho mai considerato Ciacci, né ho prestato attenzione alle sue provocazioni: francamente non mi interessano perch lasciano il tempo che trovano. C’è una fila lunga un chilometro di quelli che vorrebbero essere al mio posto, e lui non è certo il primo. Comunque una cosa è certa, non perdo il mio tempo a guardare quella sputacchiera che è internet. E per quanto riguarda Ciacci ... Leggi su biccy (Di venerdì 27 novembre 2020) Giovanniin una recente intervista hatodicendo che a Ballando con le Stelle è un giudice troppo arrogante e presuntuoso. A distanza di qualche settimana lo stilista ha risposto dalle pagine del settimanale Nuovo, dove ha dichiarato che il web è unae cheè uno dei suoi protagonisti. “Io non ho mai considerato, né ho prestato attenzione alle sue provocazioni: francamente non mi interessano perch lasciano il tempo che trovano. C’è una fila lunga un chilometro di quelli che vorrebbero essere al mio posto, e lui non è certo il primo. Comunque una cosa è certa, non perdo il mio tempo a guardareche è internet. E per quanto riguarda...

