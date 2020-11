Grande Fratello Vip | Cristiano Malgioglio ci ripensa | ' Lunedì entrerò nella casa Devo socializzare'

GrandeFratello : SORPRESONE ?? Seguite la diretta su @MediasetPlay o #MediasetExtra: Grande Fratello ha in serbo qualcosa per i nos… - trash_italiano : Il #GFVIP potrebbe tornare col doppio appuntamento di Sabato a dicembre - GrandeFratello : Il pubblico ha deciso che il VIP che deve abbandonare la Casa di Grande Fratello è... PATRIZIA! #GFVIP - lessoconlapeara : RT @Aleismylife: DA UNA PARTE IL CONDUTTORE DEL GRANDE FRATELLO, DALL'ALTRA PARTE ALFONSO SIGNORINI CHE SI COMPLIMENTA CON LUI #GFVIP https… - LaSconosciuta8 : @RobertoRenga Un medico troppo simpatico che sta partecipando al grande fratello ????????? -

Ultime Notizie dalla rete : Grande Fratello

La giornalista si è raccontata nel salotto di Silvia Toffanin attraverso una lunga e interessante chiacchierata in cui ha affrontato tematiche private e professionali ...Il conduttore è apparso all'improvviso dietro al vetro del Cucurio e ha comunicato ai concorrenti che stasera non c'è la puntata: non sono mancate forti emozioni e una serata speciale per i Vipponi ...