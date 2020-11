GF Vip, Zorzi show: vittima Selvaggia Roma (Di venerdì 27 novembre 2020) Il Grande Fratello Vip ha “sfidato” i concorrenti nella casa ad imitarsi a vicenda. Il momento più divertente è stato quello in cui Tommaso si è calato nei panni di Selvaggia, prendendola simpaticamente in giro! Un comunicato arrivato ai vipponi della casa poche ore fa li ha coinvolti nell’esilarante gioco delle imitazioni. Ognuno di loro, infatti, ha dovuto scegliere uno dei suoi coinquilini e vestire i suoi panni, Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di venerdì 27 novembre 2020) Il Grande Fratello Vip ha “sfidato” i concorrenti nella casa ad imitarsi a vicenda. Il momento più divertente è stato quello in cui Tommaso si è calato nei panni di, prendendola simpaticamente in giro! Un comunicato arrivato ai vipponi della casa poche ore fa li ha coinvolti nell’esilarante gioco delle imitazioni. Ognuno di loro, infatti, ha dovuto scegliere uno dei suoi coinquilini e vestire i suoi panni, Articolo completo: dal blog SoloDonna

gayit : GF Vip, entra uno sportivo gay per Tommaso Zorzi - l'annuncio di Alfonso Signorini, il video… - DrApocalypse : #GFVip, entra uno sportivo gay per Tommaso Zorzi – l’annuncio di Alfonso Signorini, il video - infoitcultura : Tommaso Zorzi lascia il Grande Fratello Vip 2020?/ Maria Teresa Ruta pronta a.. - infoitcultura : GF Vip, Maria Teresa Ruta allarma tutti: la confessione a Tommaso Zorzi - zazoomblog : GF Vip Alfonso Signorini: “Entra uno sportivo solo per Zorzi” - #Alfonso #Signorini: #“Entra #sportivo -